فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس المجلس الرئاسي المُكلف أحمد إمعيتيق بالقبة

القبة 20 فبراير 2021.م (وال) ـ التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة رئيس المجلس الرئاسي المُكلف السيد ” أحمد إمعيتيق ” بحضور وزير المالية المُكلف بالحكومة الليبية ” إمراجع غيث ” ووزير المالية بحكومة الوفاق ” فرج بو مطاري ” .

حيث أكد ” إمعيتيق ” لفخامة رئيس مجلس النواب، استمرار عملهم على توحيد مؤسسات الدولة إلى حين استلام السلطة التنفيذية الجديدة مهامها .

كما أكد السيد ” امعيتيق ” على أهمية اعتماد مجلس النواب للميزانية الموحدة للدولة للعام ” 2021 ميلادية.

ومن جانبه أكد فخامة رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” على أن اعتماد الميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب، الذي يُصدر قانون الميزانية العامة للدولة عقب اقرارها من المجلس، لتنال بذلك الشرعية القانونية للعمل بها.(وال ـ القبة ) إم

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