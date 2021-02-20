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كوبيتش يجتمع مع الأطراف الليبية لترسيخ الالتزام باتفاق جنيف

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

لقاءات أخرى أجراها المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، بهدف ضمان الالتزام بالاتفاق السياسي والعسكري في البلاد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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