كوبيتش يجتمع مع الأطراف الليبية لترسيخ الالتزام باتفاق جنيف

لقاءات أخرى أجراها المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، بهدف ضمان الالتزام بالاتفاق السياسي والعسكري في البلاد.

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