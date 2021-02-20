رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد يستقبل السفير الإيطالي لدى ليبيا

طرابلس 20 فبراير 2021(وال) _ استقبل السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور “محمد المنفي”، اليوم السبت بمدينة طرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” .

وناقش السيد رئيس المجلس الرئاسي الليبي ـ خلال اللقاء ـ العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ، الذي ينعكس إيجابا على أمن المنطقة العربية والأوربية.

وبحث السيد رئيس المجلس الرئاسي الجديد، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا ، سبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وهنأ رئيس المجلس الرئاسي ـ خلال اللقاء ـ الجمهورية الإيطالية بتشكيل حكومة جديدة، ونيلها الثقة من البرلمان الإيطالي.

وأكد السيد “المنفي ” على أن الحكومة الليبية المقبلة، ستكون حكومة واحدة لكل الليبيين، بدون إقصاء أو تهميش، لرغبة أعضاء مجلس النواب و مجلس الدولة الجادة في تحقيق الاستقرار بالبلاد، وبسط الأمن داخلها للوصول إلى الانتخابات في وقتها المحدد.

من جانبه هنأ سعادة السفير “جوزيبي بوتشينو” رئيس المجلس على توليه رئاسة المجلس، وأكد له أن إيطاليا ستكون دائما إلى جانب الشعب الليبي؛ للوصول إلى الاستقرار.(وال ـ طرابلس) ف م

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