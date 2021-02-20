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«المنفي» يبحث مع «الحداد» وقيادات عسكرية بطرابلس سبل توحيد مؤسسة الجيش

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، اليوم السبت، قيادات عسكرية بطرابلس أبرزهم محمد الحداد رئيس الأركان التابع لحكومة الوفاق لبحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد.

وأكد «المنفي»، حسب المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي الجديد اليوم السبت، أن اللقاء يأتي في إطار السعي في توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد عبر مسار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ٥+٥ لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وناقش «المنفي» مع «الحداد» في مدينة طرابلس سبل توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، كما تناول اللقاء بحث ومناقشة بعض العوائق التي تمر بها رئاسة الأركان العامة بطرابلس وسبل توحيد المؤسسة العسكرية ودعم اللجنة العسكرية المشترك 5+5.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • المهم هو وجود مؤسسة عسكرية نظامية فى الغرب قبل توحيدها مع الشرق وهذا لايمكن الا بتكليف هذا الحداد باستعداء كل العسكريين بغرب ليبيا وانشاء منطقة وسطى واخرى مركزية بطرابلس وثالثة غربية ينطوى تحتها الوية وكتائب نظامية وتسليم اسلحة المليشيات لها وطرد المرتزقة مع تحول المليشيات الى كتائب تعمير مدنية غير مسلحة وغير مؤدلجة بهد تاهيلها على اعمال مدنية بمرتبات تعادل ماكان يدفع للمرتزقة لتشجيعهم على الاعمال المدنية وفى الشرق ايضا يتم تحويل القوات المساندة الى كتائب تعمير مدنية لازالة الانقاض وحفر اثاث المتشآت الجديدة وانشاء مدن ساحلية جديدة وصناعية ومزارع للدواجن وزارع سمكية ومصانع صغيرة وهذا سيجد حربا شرسة من الخوان والدواعش واتمنى قريبا ان نرى عرضا عسكريا لقوات نظامية فى طرابلس فى حضور المجلس الرئاسى ولجنة العشرة ونواب البرلمان وعرض اخر فى بنغازى فى وجود لجنة العشرة العسكربة وعرض مشترك بعدها فى سرت لقوات مشتركة من الشرق والغرب

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