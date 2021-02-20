«المنفي» يبحث مع «الحداد» وقيادات عسكرية بطرابلس سبل توحيد مؤسسة الجيش

التقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، اليوم السبت، قيادات عسكرية بطرابلس أبرزهم محمد الحداد رئيس الأركان التابع لحكومة الوفاق لبحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد.

وأكد «المنفي»، حسب المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي الجديد اليوم السبت، أن اللقاء يأتي في إطار السعي في توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد عبر مسار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ٥+٥ لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وناقش «المنفي» مع «الحداد» في مدينة طرابلس سبل توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، كما تناول اللقاء بحث ومناقشة بعض العوائق التي تمر بها رئاسة الأركان العامة بطرابلس وسبل توحيد المؤسسة العسكرية ودعم اللجنة العسكرية المشترك 5+5.