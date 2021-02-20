الوطنية لحقوق الإنسان تطالب السلطات الليبية بإرساء قيمة العدالة الاجتماعية

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السبت، إنه من واقع رسالتها الإنسانية تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية وتساند الأسرة الدولية بمنظماتها المختلفة من أجل النهوض بعالم الإنسان وتثبيت الحقوق الإنسانية للجميع دون تمييز لأسباب جنسية أو عرقية أو غيرها.

وأضافت اللجنة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أنها تحتفي بيوم العدالة الاجتماعية لهذا العام، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالتقنيات الحديثة باعتبارها أداة العصر الدافعة لتحدياته وحريّ بها أن تسعف الإنسان في ظروف الشدّة والأزمات وتجعله ممارساً لأنشطته من على البعد.

وتابع البيان أن اللجنة الوطنية تطالب السلطات الليبية بالعمل من أجل تنفيذ شعار اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية لعام 2021، مشددا على ضرورة الإنصاف في الأجر للعاملين نساء ورجالاً بما يحقّق العدالة الاجتماعية والتعايش السلمي ويتحقق في ظلّه الازدهار والمساواة بين الجنسين سواء من الشعوب الأصلية أو المهاجرين.

وأكد البيان على أن العدالة الإجتماعية ركن أساسي من أركان حماية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة في المجتمعات.

وناشد البيان السلطات الليبية ومنظمات المجتمع المدني أن تُكثّف جهودها من أجل إرساء قيمة العدالة الاجتماعية بكل الوسائل وسنّ وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة التي تمنع الاختراقات والتعدّي على حقوق الغير خاصّة عبر التكنولوجيا نفسها، مطالبا بتنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية التي تضمن الحقوق الإنسانية وحماية العمل وتحقق العيش الكريم والمبتغى أن تشهد الإنسانية حياة آمنة مستقرّة وفق متطلبات التنمية المستدامة.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى العمل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ومن أجل تنمية ونهضة وبناء المجتمع، مطالبا بحصول جميع شرائح ومكونات المجتمع على جميع حقوقها بدون تمييز أو عدم مساواة .

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