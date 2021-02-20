انتخاب مفتاح الحمادي عميدا لبلدية زليتن

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، فوز مفتاح طاهر الحمادي بمقعد رئاسة بلدية زليتن للدورة الثانية، حسبما أعلنت على صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأوضحت اللجنة أن نسبة المشاركة في انتخابات المجلس البلدي زليتن بلغت 43%، بواقع 20 ألفا و521 مقترعا، من إجمالي 47 ألفا و466 مقترعا مسجلين في قوائم الناخبين.

في لفتة كريمة وخلال مراسم انتخاب عميد بلدية #زليتن قام رئيس اللجنة الفرعية السيد”عبد الغني ابوسنينة” بتكريم رئيس… Publiée par ‎اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية‎ sur Samedi 20 février 2021