المنفي يلتقي رئيس الأركان وقيادات عسكرية بطرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي المختار ضمن الحوار السياسي الليبي، الدكتور محمد المنفي، اليوم السبت في مدينة طرابلس، مع رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني، الفريق أول ركن محمد الحداد.

وبحسب المكتب الإعلامي للمنفي، بحث اللقاء سبل توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، كما تناول بحث ومناقشة بعض العوائق التي تمر بها رئاسة الأركان العامة بطرابلس، وسبل توحيد المؤسسة العسكرية ودعم اللجنة العسكرية المشترك (5+5).

كما التقى المنفي، بعض القيادات العسكرية الموجودة في طرابلس.

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