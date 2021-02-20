الدبيبة ل “ماريو دراغي”: نتطلع لتطوير العلاقات المتميزة مع إيطاليا

قام رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بتقديم التهنئة لـماريو دراغي لتوليه منصب رئيس الحكومة الإيطالية، متمنيا له التوفيق في مهمته.

وقال الدبيبة، إنه يتطلع إلى تطوير العلاقات المتميزة مع إيطاليا التي يتشارك معها الكثير من التحديات على رأسها الجوانب المتعلقة بإدارة الهجرة وتنظيمها، مؤكدا أن إيطاليا تمتلك الكثير من فرص التكامل الاقتصادي مع ليبيا.

يذكر أن مجلس الشيوخ الإيطالي كان قد صوت مؤخرا لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة التي شكلها المحافظ السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، كما أيد الحكومة الجديدة 262 عضوا في مجلس الشيوخ، فيما عارضها 40 عضوا وامتنع اثنان آخران عن التصويت.

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