الطبلقي: البعثة الأممية والنواب موافقون على عقد جلسة منح الثقة للحكومة في سرت

توقعت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، موافقة اللجنة العسكري المشتركة على عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة في مدينة سرت.

وقالت الطبلقى في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن رئيس مجلس نواب بطبرق عقيلة صالح يريد عقد الجلسة في سرت لوجود لجنة “5+5” هناك.

وأشارت النائبة إلى أن البعثة الأممية أيضا ترغب في عقد جلسة مجلس النواب في سرت.

وأعلن مجلس النواب في طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح عقد جلسة برلمانية في سرت لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. في سرت، بشرط موافقة لجنة “5+5” على ذلك.

كما أن عددا من النواب المجتمعين في صبراتة قد اتفقوا في 14 فبراير الجاري على عقد جلسة للمجلس في سرت.