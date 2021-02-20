البعثة الأممية: يجب الإفراج الفوري عن الفتاة وداد الشريفي

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ على سلامة الفتاة الليبية وداد اسماعيل الشريقي، التي تم احتجازها تعسفيا أمام محكمة الزاوية غرب طرابلس في 31 يناير الماضي، على أيدي جماعة مسلحة.

وقالت البعثة في بيان لها طالعته “الساعة 24” اليوم السبت، إن أسرة وداد فقدت الاتصال بها منذ 2 فبراير، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها.

وأكد البيان أن هذا الحادث يقوض بشكل صارخ سيادة القانون وحقوق الإنسان في ليبيا.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تحقيق كامل من قبل المدعي العام وإحالة جميع المرتكبين إلى القضاء.