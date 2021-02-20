ليبيا الان

المنفي يبحث توحيد المؤسسة العسكرية مع الحداد وقيادات عسكرية

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، برئيس أركان قوات الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد، وقيادات عسكرية بطرابلس، في إطار سعيه لتوحيد المؤسسة العسكرية عبر مسار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وذكر بيان لمكتب المنفي الإعلامي، أن المنفي ناقش مع القيادات العسكرية سبل توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، وبعض العوائق التي تمر بها رئاسة الأركان العامة بطرابلس، وآليات دعم اللجنة العسكرية المشترك 5+5.

وفي سياق متصل، التقى المنفي ببعض القيادات العسكرية الموجودة في طرابلس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • اتمنى ان يكون اول قرار للمجلس الافراح الفورى عن المعتقلين السياسيين فى كافة انحاء ليبيا واخضاع السجون لاشراف قضائى كامل .
    اما توحيد المؤسسة العسكرية فيتم على مراحل اول مرحلة استدعاء كافة العسكريبن السابقين الى وحداتهم خلال مدة محددة ويتولى هؤلاء تحت اشراف لجنة الخمسة اعادة الهيكلة والاستعانة بمن يصلح كافراد فقط من المليشيات والباقى يتم صمه لجهاز الخدمة المدنية للجيش بعد ان يسلم سلاحه ويحصل مقابل عمله الجديد على راتب مجزى ليقوم برفع الانقاض فى المناطق المدمرة والتدرب على وظائف جديدة فى مرحلة التعمير .
    فى المرحلة الثانية يكون هناك بناء ثقة بين وحدات الجيش فى الشرق والغرب والقيام باستعراض عسكرى مشترك تحت قيادة المجلس الرئاسى تشارك فيه كافة الوحدات العسكرية

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  • اما موضوع المرتزقة والاحتلال فالحل بسيط باان يصدر قرار من المجلس الرئاسى بتحديد جدول زمنى لترحيلهم تحت اشراف لجنة العشرة ومن يتخلف منهم يسلم لبلده فالمرتزقة السوريين يسلموا للنظام السورى ومرتزقة تشاد للحكومة التشادية وهكذا ووقتها لن يجد الاتراك من يحميهم فى ليبيا فينسحبوا فهم دائما يحتموا فى المرتزقة ولا يمكن ان يتواجدوا بمفردهم فهم جبناء ووقتها سبنسحبوا دون مساومة كما يحدث الان يريد اردوغان ان يحصل على ثمن الانسحاب

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