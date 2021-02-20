المنفي يبحث توحيد المؤسسة العسكرية مع الحداد وقيادات عسكرية

التقى رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي، برئيس أركان قوات الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد، وقيادات عسكرية بطرابلس، في إطار سعيه لتوحيد المؤسسة العسكرية عبر مسار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وذكر بيان لمكتب المنفي الإعلامي، أن المنفي ناقش مع القيادات العسكرية سبل توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، وبعض العوائق التي تمر بها رئاسة الأركان العامة بطرابلس، وآليات دعم اللجنة العسكرية المشترك 5+5.

وفي سياق متصل، التقى المنفي ببعض القيادات العسكرية الموجودة في طرابلس.

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