بيان أممي يُندد باختطاف وداد الشريقي.. ويدعو للتحقيق

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، عن قلقها البالغ على سلامة الشابة الليبية وداد اسماعيل الشريقي، التي تم احتجازها تعسفيا أمام محكمة الزاوية، غرب طرابلس، في 31 يناير الماضي، على أيدي جماعة مسلحة، ولم تتمكن أسرتها من الاتصال بها منذ 2 فبراير، حسبما أفيد.

ودعت البعثة في بيان، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنها، مشيرة إلى أن هذا الحادث “يقوض بشكل صارخ سيادة القانون وحقوق الإنسان في ليبيا”.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تحقيق كامل من قبل المدعي العام وإحالة جميع المرتكبين إلى القضاء.

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