ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

20 February, 2021

متابعات

قال رئيس المجلس الرئاسي في السلطة التنفيذية الإنتقالية المنتخَبة مؤخرا في لقاء جنيف، محمد يوسف المنفي، أن السلطة التنفيذية الجديدة ” في إنتظار لجنة 5+5 العسكرية للتواصل مع كل أعضاء مجلس النواب الليبي لإستلام وتأمين عقد جلسة رسمية وبنصاب قانوني في مدينة سرت ، لإعتماد حكومة الوحدة الوطنية وتغيير رئاسة المجلس حسب المتفق عليه في جنيف ، وتضمين الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري الليبي”.

و كان المنفي قد أكد في تدوينة سابقة على موقعه الرسمي أن “فتح الطريق الساحلي سرت- مصراتة سيكون من أولويات الحكومة القادمة” وذلك للدفع بالعملية السياسية ولدعم جهود اللجنة العسكرية 5+5.