العلاقي: المحاصصة في المناصب أخطر ما يواجه ليبيا

اعتبر وزير العدل خلال فترة المجلس الوطني الانتقالي، محمد العلاقي، أن أخطر ما يواجه ليبيا حاليا هو محاولة ترسيخ «المحاصصة» كمبدأ لتعيين أو اختيار المسؤولين في المناصب المختلفة، مشدداً على خطورة هذه الفكرة على المناصب القضائية بشكل خاص.

وحذر العلاقي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، من احتمال أن تسود الفوضى عملية الانتخابات العامة المقبلة، المقررة في 24 ديسمبر من العام الجاري، وذلك حال إجرائها دون سند دستوري أو قانوني واضح.

وأشار إلى أن “الثورة” أخفقت في تحقيق أهدافها حتى الآن نتيجة فشل الساسة، لا سيما في مجلسي النواب والدولة.