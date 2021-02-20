قويرب: هناك مجموعة من النواب تريد وضع الإشكاليات والعراقيل

قال عز الدين قويرب، عضو مجلس النواب، إن الجلسة القادمة ستخصص لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت، لافتاً إلى أن النواب المجتمعين في صبراتة توجهوا عبر بيان للجنة 5 + 5 بطلب انعقاد جلسة أخرى في مدينة صبراتة في غضون 72 ساعة، فيما لم تقوم لجنة 5 + 5 بالرد عليهم لأنه بيان غير رسمي وغير صادر من جهة رسمية وبدون صفة وهم عبارة عن مجموعة من الأعضاء مجتمعون في مكان معين.

وأكد قويرب، إلى أن النواب مصرون على عقد الجلسة في مدينة صبراتة ويقودهم أبو بكر بعيرة.

كما لفت قويرب، إلى أن الحكومة ستقدم تشكيلتها الجديدة النهائية مع الاتفاق السياسي الجديد الكامل والشامل يوم 26 فبراير، وبعد ٢١ يوما سيكون أمام المجلس مناقشة كل هذه المسائل ومنح الثقة وتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري.

وأكد قويرب، أن هناك العديد من التحديات أمام حكومة الوحدة الوطنية، والمتمثلة في انقسام مجلس النواب ووجود أطراف كثيرة غير راضية ولم تتفق مع رئيس الحكومة الجديد وأصبحت تسعى بشكل واضح من خلال محاولة إنجاح جلسة صبراتة، وبالمنطق القانوني لا يمكن أن تكون جلسة صبراتة صحيحة، لذا فالوضع هو أن البلد أمام مشكلة كبيرة.

كما أكد قويرب، أن هناك حقيقة مؤكدة وهي وجود مجموعة من النواب تريد وضع الإشكاليات والعراقيل وحتى إذا اكتمل النصاب فهم يزعمون عدم إعطاء الثقة، معربا عن أمله في أن يكون هناك جلسة موحدة في سرت، وطي صفحة الماضي وبداية صفحة جديدة متمثلة في سرت.

وشدد قويرب، على أن رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة لا يوجد عنده مشكلة أن يساند مجلس النواب في سرت، لكن يوجد أطراف عديدة في مجلس نواب طرابلس وأشخاص بطرابلس لم يرضيهم زيارة دبيبة لطبرق، معتبرا أن جلسة صبراتة جاءت لخلط الأوراق والأمور والضغط على رئيس الحكومة الجديد بأن يخضع لبعض الشروط فالموضوع بالتأكيد معقد وحساس.

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