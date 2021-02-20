البعثة الأممية تطالب بالإفراج الفوري عن “وداد اسماعيل الشريقي”

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، عن قلقها البالغ على سلامة الشابة الليبية “وداد اسماعيل الشريقي” التي تم احتجازها تعسفيا أمام محكمة الزاوية غرب طرابلس في الـ 31 من يناير الماضي على أيدي جماعة مسلحة، مضيفة أن أسرتها قد فقد الاتصال بها منذ 2 فبراير.

وطالبت البعثة الأممية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها.

وأكد البيان أن هذا الحادث يقوض بشكل صارخ سيادة القانون وحقوق الإنسان في ليبيا، مطالبا بإجراء تحقيق كامل من قبل النائب العام وإحالة جميع المرتكبين إلى القضاء.

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