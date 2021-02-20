الأسود: النواب لا يتمسكون بالمكان بقدر تمسكهم بتوحيد المجلس ومنح الثقة للحكومة

قال عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، إن اجتماعات أعضاء مجلس النواب في صبراتة إيجابية، مضيفا أنها راعت المصلحة العليا وتوحيد مجلس النواب وعدم التسرع بأي خطوة إضافية.

وتابع الأسود في تصريحات صحفية، أنه لم يتم التطرق إلى إعادة انتخاب رئاسة جديدة لمجلس النواب خلال اجتماع صبراتة برغم أن عدد حضور أعضاء مجلس النواب وصل لـ 97 عضو وأن النصاب القانوني 50+1 تقديراً للمصلحة العليا وحرصاً على المزيد من التوافق والتواصل مع الآخرين الموجودين والمجتمعين في طبرق وغيرهم من النواب الذين لم يلتحقوا.

ولفت الأسود إلى أن هناك دعوات ليكون النصاب في سرت، مضيفا أن أعضاء مجلس النواب المجتمعين في صبراتة أكدواعلى أنهم لا يمانعون في الذهاب إلى سرت في حال أكدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إمكانية عقد جلسة في سرت من الناحية الأمنية بالإضافة إلى التواصل مع المسؤولين في سرت للتأكد من الأمور اللوجستية وإمكانية أقامة وتواجد الاجتماعات بأسرع وقت وبانتظار جواب لجنة 5+5.

وأوضح الأسود أنه في حال انتهاء المهلة سيكون الخيار الثاني الذي طرحه النواب أن يكون اللقاء في صبراتة بدلاً من سرت، مضيفا أنه من خلال المؤشرات الأولية من اللجنة العسكرية فسيتعذر إقامة الجلسة في هذا الوقت بسرت لعدة اعتبارات، مشيرا إلى أن الأمر تحكمه أمور أمنية ولوجستية وليس هناك قدر بالتمسك بالمكان على قدر التمسك بضرورة توحيد المجلس.

وأكد الأسود أن أعضاء مجلس النواب المجتمعين في صبراتة حريصون على أن تنال الحكومة الجديدة الثقة من مجلس النواب، مبينا أن سيعطيها الشرعية من مؤسسة مخولة بذلك ولا تكون من جهة لجنة الـ 75 والتي مباشرة ستكون في محل صدام وخلاف مع القانون لمخالفتها للقانون الليبي.

ولفت الأسود إلى أن ليبيا مازالت جديدة على العمل الديمقراطي، مبينا أن من الأخطاء التي وقع فيها مجلس النواب في لائحته الداخلية هو رهن إرادته إلى الرئاسة مما جعل هناك نوع من الاستبداد، بحسب قوله.

وتابع الأسود أن من يملك ختم مجلس النواب هو من يسيطر على المجلس ويمتلك قراره ويمتلك الدعوة حتى لو اجتمع 100 عضو من مجلس النواب، مضيفا أن مسألة لجنة 5+5 لن تعتد بصوت الـ 100 نائب لأنه لا توجد مراسلة رسمية وهؤلاء النواب ليس لديهم 100 ختم، متابعا أن من يمتلك الختم هو عقيلة صالح بالتالي لن تلتفت لدعوتهم، واصفا ذلك بالأمر المعيب وخلل من يمتلك الولاية العامة لمجلس النواب.

وقال الأسود إن الأصل هم النواب وليست الرئاسة التي هيمنت على الأمر فمن المفترض أن تسمع لجنة الـ 75 لصوت النواب لأنهم يمثلون الأغلبية المطلقة لمجلس النواب وممثلين عن كل مناطق ليبيا، مضيفا أن أي مراسلة منهم يجب أن يعتد بها في ظل وجود خلاف مع رئاسة مجلس النواب.

وأشار الأسود إلى أن هناك العديد من الاصلاحات في لائحة مجلس النواب ومنها تحرير إرادة المجلس لتكون جماعية لا أن تختزل إرادته والدعوه للجلسات من خلال الرئاسة فقط فيصبح النواب رهن إرادة الرئاسة التي تتحكم في المجلس.

وشدد الأسود على أن جميع أعضاء مجلس النواب يقفون مع الإصلاح والتغيير، مضيفا أن الخلاف القائم بين النواب هو في سلامة إجراءات التغيير، مبينا أن هناك من يرى ضرورة الالتزام عبر رئاسة المجلس والدعوة والطرف الآخر يرى أن الرئاسة لن تدعوا للجلسة لاقالتها، مشيراً إلى أنه يكفي وجود النصاب القانوني في مجلس النواب وامتلاك ارادة جماعية.

وتابع الأسود أن هناك تواصل مع النواب لحل الخلاف والوصول لصيغة توافقية تجمع الجميع وتمكن من إعطاء ثقة للحكومة غير قابلة لأي طعن داخلي أو خارجي، مؤكدا أن ذلك من أهم الأمور التي جعلت النواب المجتمعون في صبراتة يؤجلون أي خطوة.

وأكد الأسود أن المجتمعين في صبراتة مع الاجتماع في أي مكان في ليبيا دون الاعتراض على أي مدينة، مضيفا أن الحديث عن سرت وغدامس كان رغبة لعديد من النواب الذين لديهم مخاوف أمنية، موضحاً أن الخلاف ليس على المكان بل إجرائي على دعوة الجلسة ورئاستها.

وأعرب الأسود عن تفاؤله بحل الخلافات قريباً لأنها ليست كبيرة بل إجرائية، مبينا أنه خلال المدة القادمة سيكون هناك وصول لتسوية وجلسة يتوحد من خلالها مجلس النواب ليكون جاهزاً لإعطاء الثقة للحكومة.

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