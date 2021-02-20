صالح يلتقي معيتيق لتوحيد ميزانية البلاد

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس مجلس النواب” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة رئيس المجلس الرئاسي المُكلف” أحمد امعيتيق ” بحضور وزير المالية المُكلف بالحكومة الليبية ” امراجع غيث ” ووزير المالية بحكومة الوفاق ” فرج بو مطاري ” .

و أكد معيتيق لصالح خلال اللقاء استمرار عملهم على توحيد مؤسسات الدولة إلى حين استلام السلطة التنفيذية الجديدة مهامها.

معيتيق شدد على أهمية اعتماد مجلس النواب للميزانية الموحدة للدولة للعام ” 2021 ميلادية.

ومن جانبه أكد رئيس مجلس النواب على أن اعتماد الميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب الذي يُصدر قانون الميزانية العامة للدولة عقب اقرارها من المجلس لتنال بذلك الشرعية القانونية للعمل بها.

وكان القائم بأعمال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالإنابة، أحمد معيتيق، وصل صباح اليوم السبت، إلى مطار الأبرق، رفقة وزير مالية الوفاق فرج بومطاري.