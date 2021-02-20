“المنفي” يبحث توحيد المؤسسة العسكرية مع قيادات عسكرية في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خبر

ناقش رئيس المجلس الرئاسي الجديد الدكتور محمد المنفي اليوم السبت في مدينة طرابلس مع رئيس الأركان التابع لحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد سبل توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد.

وبحسب المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي فقد تناول اللقاء بحث ومناقشة بعض العوائق التي تمر بها رئاسة الأركان العامة بطرابلس وسبل توحيد المؤسسة العسكرية ودعم اللجنة العسكرية المشترك 5+5.

وفِي سياق متصل، التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي ببعض القيادات العسكرية الموجودة في طرابلس، في إطار سعيه لتوحيد المؤسسة العسكرية عبر مسار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 لتحقيق الاستقرار .