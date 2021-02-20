العقوري يدعو لمنح الثقة للحكومة وتأجيل انتخاب رئاسة النواب

دعا رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب يوسف العقوري، السبت، إلى أن يُخصص جدول أعمال جلسة المجلس في سرت “فقط لقضية منح الثقة للحكومة”، و”تأجيل جميع المواضيع الخلافية ومنها انتخاب رئاسة جديدة للمجلس إلى جلسات قادمة”.

وأكد العقوري، في بيان، أهمية منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة، لإعطائها “السند الشرعي لتتمكن من القيام بعملها دون التشكيك في شرعيتها”، امتثالا للأعراف الديمقراطية في العالم والقاضية بمنح الثقة للسلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية.

وأشار إلى أهمية “استجابة مجلس النواب لتطلعات الشعب الليبي الذي ينتظر توحيد مؤسساته بعد سنوات من الانقسام ومن أجل ذلك وحرصا على التئام شمل مجلس النواب وانعقاد جلسة صحيحة النصاب في مدينة سرت”.

ودعا النواب إلى “تغليب الصالح العام ونبذ الخلافات الشخصية والحرص على أن يقوم مجلس النواب بدوره، حفاظا على المسار الديمقراطي وعدم تفويت هذه الفرصة للتوافق التاريخي والتي قد تكون الأمل الأخير لإخراج الشعب الليبي من الظروف السيئة التي يعيشها إلى طريق الاستقرار والوحدة والازدهار”.

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