إطلاق نار على رجال شرطة في غوط الشعال

تعرض رجال شرطة تابعين لمركز شرطة غوط الشعال، مساء الجمعة، لحادث إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين اعترضوا سيارتهم عقب ضبطهم أحد المطلوبين على ذمة عدة قضايا.

وبينما أجرى مدير أمن طرابس العميد محمود العابد زيارة إلى مستشفى غوط الشعال التخصصي للاطمئنان على رجال الشرطة المصابين، قال مدير مصلحة غوط الشعال إنهم بحالة صحية جيدة.

وأثني العميد العابد خلال الزيارة، على «بسالة وشجاعة أعضاء الشرطة الذين تصدوا للهجوم (…) لأجل رد الاعتداء السافر على هيبة الشرطة»، وقال إنهم «ضربوا مثالًا في التضحية و الإيثار»، متمنيا لهم الشفاء العاجل، حسب ما نشرت مديرية أمن طرابلس على صفحتها بموقع «فيسبوك».

– ضبط «نصاب إلكتروني» في غوط الشعال.. امتهن الاحتيال على مواقع التواصل

ورافق العميد العابد خلال الزيارة كلًا من مساعد مدير الأمن للشؤون العامة ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية ورؤساء مكتب العلاقات العامة و شؤون المراكز والمراجعة المالية بالمديرية، ورئيس مركز شرطة غوط الشعال، ومشرف عام مجمع العيادات الطبية الخاص بمنتسبي الشرطة، ومدير النيابة العامة، ومنسق الشؤون الأمنية بالبلدية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا