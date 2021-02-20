المنفي: فتح الطريق الساحلي سرت- مصراتة سيكون من أولويات الحكومة القادمة

أكد رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، السبت، أن فتح الطريق الساحلي سرت- مصراتة سيكون من أولويات الحكومة القادمة من أجل الدفع بالعملية السياسية ولدعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وسط تصاعد الآمال بقرب توحيد المؤسسات في ليبيا بعد سنوات من القتال والصراع على السلطة في البلاد.

وقال المنفي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” إن هذا الطريق الذي يربط شرق ليبيا بغربها سيفتح قريبا تمهيدا لإزالة أحد أهم العقبات أمام طريق الدبلوماسية والمصالحة الوطنية.

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