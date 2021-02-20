بومطاي يكشف أسباب ونتائج زيارته مع معيتيق للبيضاء ولقاء عقيلة صالح

قال فرج عبدالرحمن بومطاري وزير المالية بحكومة الوفاق، إنه في إطار استكمال التوافقات التي اقرت سابقاً بمدينة البريقة في شأن إعداد تصور لميزانية عامة موحدة ، توجهنا اليوم السبت مع أحمد عمر معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى مدينة البيضاء بغية اعتماد نتائج اعمال اللجنة المالية الموحدة ووضع آليات تنفيذها.

وأضاف بومطاي في إيجاز صحفي، أن تلك الميزانية تهدف بشكل أساسي لمعالجة عدد من المختنقات القائمة حالياً والمتمثلة في استكمال الإفراجات الجديدة لمرتبات موظفي الدولة، التسويات المالية، احتياجات قطاع الصحة ومجابهة وباء فيروس كورونا، دعم قطاعي النفط والكهرباء وغيرها من النفقات ذات العلاقة بالخدمات الاساسية

وتابع، كما تم اللقاء بالمستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب، مضيفا، أن هذه الخطوات تعد تمهيداً لتوحيد مؤسسات الدولة وخاصة المالية منها كما تسهم في تسهيل المهام المناطة بحكومة الوحدة الوطنية .