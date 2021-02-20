كوبيش يعرب عن إعجابه بعمل وإنجازات اللجنة العسكرية المشتركة

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، سلسلة اجتماعات مع المسؤولين الليبيين في العاصمة طرابلس، شملت وفد حكومة الوفاق باللجنة العسكرية 5+5 ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس الحكومة المكلف.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا – في بيان لها اليوم السبت- أن كوبيش بحث، خلال لقائه وفد اللجنة العسكرية 5+5، السبل التي يمكن أن تساعد بها الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في تسريع الإجراءات الكاملة وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 والمتضمن انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأكدت البعثة أن الاجتماع تطرق – أيضا – لانتهاك حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وسبل تسريع فتح الطريق الساحلي.

وجدد كوبيش التأكيد على دعم الأمم المتحدة الكامل للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في مهمتها الصعبة، معربًا عن إعجابه بعمل وإنجازات 5 + 5، قائلا “لقد أظهرتم مثالًا رائعًا على أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية، فيمكن لليبيين أن يجتمعوا من أجل ليبيا وشعبها وخلق المناخ المناسب للعملية السياسية”.