مسلحون يطلقون النيران على رجال الشرطة بغوط الشعال في طرابلس

قالت مديرية أمن طرابلس، إن مدير الأمن العميد محمود العابد، توجه في زيارة مع مساعد مدير الأمن للشؤون العامة و مساعد مدير الأمن الشؤون الامنية و رؤساء مكتب العلاقات العامة و شؤون المراكز و المراجعة المالية بالمديرية و رئيس مركز شرطة غوط الشعال و مشرف عام مجمع العيادات الطبية الخاص بمنتسبي الشرطة و مدير النيابة العامة و منسق الشؤون الأمنية بالبلدية ، لأعضاء الشرطة اللذين تعرضوا لإطلاق النار من قبل مسلحين اعترضوا سيارتهم مساء أمس أثناء قيامهم بعملهم.

وأضافت المديرية في إيجاز صحفي، عقب القبض على أحد المطلوبين على ذمة عدة قضايا في المركز ، حيث كان في استقبالهم مدير مصلحة غوط الشعال و الذي طمئن مدير الأمن عن الحالة الصحية لعضوي الشرطة، هذا و قد أثنى على بسالة و شجاعة أعضاء الشرطة الذين تصدوا للهجوم و بذلوا أنفسهم لأجل رد الاعتداء السافر على هيبة الشرطة و اللذين ضربوا مثالا في التضحية و الايثار، متمنيا لهم الشفاء العاجل.