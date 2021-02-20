ليبيا تحتل المرتبة 127 عالميا في سرعة الإنترنت خلال عام 2021

أفادت مصادر صحفية، بأن خدمات الإنترنت في ليبيا تعاني من البطء والتأخر من حيث السرعة بالإضافة إلى عدم توفر الخدمات في بعض المناطق وانعدامها في البعض الآخر .

وأكدت المصادر أن الليبيين يشتكون من الانقطاعات المتواصلة لخدمة الإنترنت علاوة على ارتفاع التكلفة مقابل هذه الخدمات التي لاترتقى إلى ماتقدمه الدول المجاورة التي فاقت ليبيا بمراحل في هذا الجانب .

وأوضحت المصادر أن ليبيا جاءت في المركز 127 عالميا من حيث ترتيب الدول في سرعة الانترنت عام 2021، مؤكدة أن الخدمات الإنترنت في ليبيا تعاني من بطء السرعة على الرغم من الإعلانات التي تروج للجيل الرابع من خدمات الشبكة والتي لازالت تقدم في مناطق دون الأخرى.

وأشارت المصادر إلى أن مناطق مثل سرت عانت من انقطاع الخدمات لفترة طويلة وحتى عند رجوع الخدمة عادت متقطعة، لافتة إلى أن مدينة مثل أوباري مازال أهلها يشتكون من انعدام التغطية.

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