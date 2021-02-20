ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

20 February, 2021

أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ،اليوم السبت ،فتح المجلس لباب التواصل مع المدن الليبية والوصول إلى كافة المناطق وإيصال رسالة السلام داعيا إلى أهمية المصالحة الاجتماعية بين الليبيين كافة ولم الشمل .

واستمع اللافي خلال زيارة عدد من مدن المنطقة الغربية شملت زوارة وزلطن ورقدالين والجميل والعجيلات ابوكماش، استمع لاحتياجات ومطالب البلديات وأهمها البنية التحتية والوقود والسيولة النقدية وتفعيل لجان المصالحة حيث التقى خلال جولته عمداء البلديات ومسؤولي القطاعات والمشايخ والأعيان وبحضور أعضاء من مجلس النواب عن هذه المدن مؤكدا حرص المجلس على إجراء الانتخابات بموعدها في ديسمبر القادم.