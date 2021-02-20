ليبيا
اللافي يدعو للمصالحة الاجتماعية بين الليبيين
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
20 February, 2021
أكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي ،اليوم السبت ،فتح المجلس لباب التواصل مع المدن الليبية والوصول إلى كافة المناطق وإيصال رسالة السلام داعيا إلى أهمية المصالحة الاجتماعية بين الليبيين كافة ولم الشمل .
واستمع اللافي خلال زيارة عدد من مدن المنطقة الغربية شملت زوارة وزلطن ورقدالين والجميل والعجيلات ابوكماش، استمع لاحتياجات ومطالب البلديات وأهمها البنية التحتية والوقود والسيولة النقدية وتفعيل لجان المصالحة حيث التقى خلال جولته عمداء البلديات ومسؤولي القطاعات والمشايخ والأعيان وبحضور أعضاء من مجلس النواب عن هذه المدن مؤكدا حرص المجلس على إجراء الانتخابات بموعدها في ديسمبر القادم.
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