لمنح الثقة للحكومة.. الطبلقي: جلسة مجلس النواب ستعقد في سرت على الأغلب

قالت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي، إن جلسة مجلس النواب المرتقبة للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية المؤقتة ستعقد في الأغلب بمدينة سرت، مؤكدة أن سرت تحظى بدعم الأمم المتحدة وعدد من النواب على رأسهم رئيس المجلس، عقيلة صالح.

وأضافت الطبلقي، في تصريحات صحفية، أن مجلس النواب قام بمراسلة اللجنة العسكرية المشتركة بالإضافة إلى تشكيل لجنة بهذا الخصوص خلال الاجتماع الأخير في صبراته،مبينة أن الرؤية ستتضح وسترد اللجنة العسكرية على مراسلة المجلس بالقبول أو بعدمه يوم غد الأحد.

وتابعت الطبلقي أن هناك مجموعة ولجنة مشكلة من قبل رئيس مجلس النواب الحالي، عقيلة صالح، يرتبون لعقد جلسة لمجلس النواب في سرت بالإضافة إلى مجموعة أخرى من النواب ترتب لجلسة بصبراته، مضيفة أن الجلسة على الأغلب ستكون في سرت.

وأوضحت أن من أسباب ترجيح عقد الجلسة في سرت أن، عقيلة صالح، هو رئيس البرلمان الحالي وقرر أن تكون الجلسة في سرت والبعثة الأممية تفضل عقد جلسة مجلس النواب هناك كما أن اللجنة العسكرية 5+5 هي من ستقوم بتأمين عقد الجلسة في سرت بحكم وجود مقرها هناك.

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