وصول لجنة من مجلس النواب لسرت تمهيدا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

أعلنت بلدية سرت، في إيجاز صحفي، أن اللجنة المشكلة بقرار رئيس ديوان مجلس النواب، تصل مدينة سرت قادمة من طبرق للتحضير والاستعداد والتجهيز لعقد جلسة لمجلس النواب بمدينة سرت لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة .

من جهة أخرى قال الناطق باسم بلدية سرت محمد الأميل، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعىة24″، إن: “بعد تنسيق ديوان مجلس النواب مع اللجنة العسكرية 5+5، تقرّر أن تُعقد جلسة مجلس النواب المقبلة في مجمع قاعات واجادوجو، وترحب البلدية بانعقاد مجلس النواب في المدينة، وتدعو أن تكون سرت جامعة لليبيا ورمزا لوحدتها”.

وأضاف الأميل، ستسخّر بلدية سرت كل الإمكانات المتاحة لها لاستضافة جلسة مجلس النواب، وقد شكلت البلدية في اجتماع لها لجانا تشرف على الترتيب والتجهيز لاستقبال النواب لعقد جلستهم في سرت، مشيرا إلى أن مجلس النواب حجز فندقا بسرت من السبت إلى الخميس المقبل لاستقبال أعضاء المجلس.

وأعلنت أمس بلدية سرت، إن اجتماعا تم بقر راديو رعد المسموع ، لبحث عدد من الموضوعات تتعلق باتخاذ إجراءات وترتيبات لاستقبال مدينة سرت اجتماعات انعقاد جلسة لمجلس النواب خلال الأيام القادمة.

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، خلص الاجتماع بتشكيل 3 لجان هى لجنة الخدمات ولجنة الإعلام ولجنة الاستقبال، وتم الاتفاق على أن تعقد لجنة الخدمات اجتماعا برئاسة مهندس حماد فرج لبحث وإعداد مقترحات اللجنة فيما يتعلق بالإقامة للضيوف، وحصر المواقع المستهدفة وحصر كافة الاحتياجات المتعلقة بالاتصالات والكهرباء والانترنت والمياه وخدمات النظافة والاقامة .