بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 February, 2021

أقيم اليوم السبت حفل إشهار المنظمة الليبية البحثية للإعلام المتقطع والذكاء الاصطناعي بحضور نخبة من الإعلاميين والاكاديمين، وعدد من المهتمين بالبحوث والدراسات العلمية بمدرج الهيئة العامة للسياحة بالعاصمة طرابلس.

وتسعى المنظمة إلى دراسة الظواهر الإعلامية والاتصالية، وتقديم الاستشارات المتخصصة ذات العلاقة بعملها، بهدف تعزيز العمل التنموي الوطني ودعم وتطوير البرامج البحثية في مجال الإعلام المتقاطع والذكاء الاصطناعي، ورفع مستوى الوعي في هذا مجالها، وتوثيق العلاقات وتبادل الخبرات مع المنظمات والجمعيات العربية والعالمية، من خلال إقامة الندوات وورش العمل والمؤتمرات والملتقيات العلمية المتعلقة بالإعلام المتقاطع والذكاء الاصطناعي، واستغلال كافة الوسائل الإعلامية المختلفة في تحقيق أهدافها.

وتسعى المنظمة التي أشهرت من قبل مفوضية المجتمع المدني تحت رقم قيد 57-2-20200625إلى إصدار الكتب والدوريات في مجال تخصصها، وستصدر مجلة علمية محكمة تحت أسم (مجلة الإعلام المتقاطع والذكاء الاصطناعي ).

ويرأس المنظمة أ.د .عابدين الشريف بعضوية الدكتور عادل المبروك سليمان المزوغي، الدكتورة راضية محمد علي المعدانى، الأستاذ خالد خليفة إبراهيم الهنشير، الأستاذ عمّار ميلاد نصر المجذوبي، الأستاذ علي عمر علي تنتوش، الأستاذ أمين أحمد القنفود، الأستاذ محمد البهلول فرح، الأستاذ نوري علي محمد بالحاج، المهندس أسامة سالم المبروك سالم.