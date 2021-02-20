المنفي يلتقي وفد من مجلس النواب في طرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل الحوار السياسي الليبي، السبت، بمكتبه في مدينة طرابلس، وفد من أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس.

ويأتي اللقاء للتشاور والتنسيق حول المرحلة المقبلة للبلاد، في ظل السلطة التنفيذية الجديدة، وما تضمنته خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي.

– المنفي يلتقي رئيس الأركان وقيادات عسكرية بطرابلس

وفي وقت سابق السبت، التقى المنفي في طرابلس رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني، الفريق أول ركن محمد الحداد، وبعض القيادات العسكرية الموجودة في العاصمة.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي، إن اللقاء «سبل توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، ومناقشة بعض العوائق التي تمر بها رئاسة الأركان العامة بطرابلس، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5».

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