رئيس مجلس إدارة “سرت للنفط” يتفقد “الساحل” وإجراءات كورونا بالحقل

أجرى مسعود سليمان رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع للنفط والغاز، زيارة تفقدية لحقل الساحل رافقه خلالها “إدريس عمار” مدير عام الخدمات والسيد “مفتاح اشويقي” مدير إدارة التدريب والتطوير “خالد الكلباش” مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة.

وخلال الزيارة اطلع رئيـس مجلـس الإدارة خلال لقائه بمراقب حقلي الساحل والإرادة “محمد عبدالكريم” على الحقل والإجراءات العملية التي تم اتخاذها لمواجهة جائحة كورونا كوفيد 19 ، والذي أكد على أن الأوضاع مستقرة بالحقل وأن العمليات تسير بوتيرة طبيعية والحالات التي ظهر إصابتها بفيروس كورونا تم احتواؤها بحمد الله.

وناقش رئيس مجلس الإدارة مع مراقب الحقل الاحتياجات التي تم توفيرها بهذا الشأن والتجهيزات المطلوبة ومواد الوقاية والتعقيم.