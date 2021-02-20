“إلطيف” في غريان و جادو لضم مقاتلي التشكيلات لوزارة الداخلية

زار مدير أمن الجفارة “رئيس لجنة ضم المقاتلين”، العميد “عبدالناصر الطيف” -الجمعة- مديرية أمن غريان واستقبله مديرها العقيد “خالد ملاطم” وضباط من المديرية.. وتأتي هذه الزيارة لمناقشة التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين مديريتي أمن غريان والجفارة.

شملت الزيارة معهد تدريب الشرطة غريان للاطلاع على سير العمل به وما يحتاجه من صيانة وتجهيزات ومدى استيعابه لتدريب الكوادر الأمنية والشرطية.

كما زار مدير الأمن مديرية أمن جادو واستقبله مدير أمن جادو عميد “علي الهزهازي” ومجموعة من ضباط المديرية وعقد معهم اجتماعاً لمناقشة الترتيبات اللازمة بوضع آلية عمل لتنفيذ قرار وزير الداخلية بشأن ضم المقاتلين وإدماجهم بوزارة الداخلية وتوجيههم لدورات تدريبية تنسيبهم للعمل بالوزارة في مختلف مكوناتها، فيما اُختتم الاجتماع بالاتفاق على إعداد ملف لذلك وحصر من يستهدفهم قرار الضم والبدء في تنفيذ نص القرار.

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