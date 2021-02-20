العقوري: يجب نبذ خلافات مجلس النواب في جلسة سرت والتركيز على منح الثقة للحكومة

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري على أهمية منح الثقة لحكومة الوحدة من قبل مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي والمنتخب ديمقراطيا.

وشدد العقوري في بيان له أمس السبت، رصدته “الساعة 24″، أن منح الثقة من شأنه إعطاء الحكومة السند الشرعي لتتمكن من القيام بعملها دون التشكيك في شرعيتها، امتثالا للأعراف الديمقراطية في العالم والقاضية بمنح الثقة للسلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية.

وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية ضرورة استجابة مجلس النواب لتطلعات الشعب الليبي الذي ينتظر توحيد مؤسساته بعد سنوات من الانقسام، وحرصا على التئام شمل مجلس النواب وانعقاد جلسة صحيحة النصاب في مدينة سرت.

وقال العقوري: لا بد لجدول أعمال جلسة مجلس النواب القادمة في مدينة سرت أن تخصص فقط لقضية منح الثقة للحكومة ويجب تأجيل جميع المواضيع الخلافية ومنها انتخاب رئاسة جديدة لمجلس النواب إلى جلسات قادمة.

ودعا رئيس مجلس النواب جميع النواب لتغليب الصالح العام ونبذ الخلافات الشخصية والحرص على أن يقوم مجلس النواب بدوره، حفاظا على المسار الديمقراطي وعدم تفويت هذه الفرصة للتوافق التاريخي والتي قد تكون الأمل الأخير لإخراج الشعب الليبي من الظروف السيئة التي يعيشها إلى طريق الاستقرار والوحدة والازدهار.