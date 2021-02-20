المنفي يبحث مع وفد من مجلس النواب في طرابلس المرحلة المقبلة في البلاد

التقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، بمكتبه في مدينة طرابلس، وفدا من أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس، السبت.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي الجديد، تحصلت عليه “الساعة24″، يأتي اللقاء للتشاور والتنسيق حول المرحلة المقبلة للبلاد، في ظل السلطة التنفيذية الجديدة، وما تضمنته خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي.

وأمس السبت، التقى محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد،قيادات عسكرية بطرابلس أبرزهم محمد الحداد رئيس الأركان التابع لحكومة الوفاق لبحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، ويأتي أن اللقاء يأتي في إطار السعي في توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد عبر مسار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ٥+٥ لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وناقش «المنفي» مع «الحداد» في مدينة طرابلس سبل توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، كما تناول اللقاء بحث ومناقشة بعض العوائق التي تمر بها رئاسة الأركان العامة بطرابلس وسبل توحيد المؤسسة العسكرية ودعم اللجنة العسكرية المشترك 5+5.