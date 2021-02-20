رئيس لجنة الخارجية بالنواب يؤكد على أهمية منح الثقة للحكومة الجديدة

بنغازي 21 فبراير 2021 (وال)- أكد رئيس لجنة الخارجية بالمجلس النواب النائب يوسف العقوري، على أهمية منح الثقة للحكومة الجديدة، من شأنه إعطاء الحكومة السند الشرعي لتتمكن من القيام بعملها دون التشكيك في شرعيتها، امتثالا للأعراف الديمقراطية في العالم والقاضية بمنح الثقة للسلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية.

وقال العقوري – في بيان نشره المجلس عبر صفحته الرسمية – إنه من ضرورة استجابة مجلس النواب لتطلعات الشعب الليبي؛ الذي ينتظر توحيد مؤسساته بعد سنوات من الانقسام، ومن أجل ذلك وحرصًا على التئام شمل مجلس النواب وانعقاد جلسة صحيحة النصاب في مدينة سرت.

وأشار العقوري إلى أنه لابد لجدول أعمال جلسة مجلس النواب القادمة في مدينة سرت، أن تخصص فقط لقضية منح الثقة للحكومة، وتأجيل جميع المواضيع الخلافية منها انتخاب رئاسة جديدة لمجلس النواب إلى جلسات قادمة.

ودعا العقوري كافة سادة النواب لتغليب الصالح العام، ونبذ الخلافات الشخصية والحرص على أن يقوم مجلس النواب بدوره، وذلك حفاظًا على المسار الديمقراطي، وعدم تفويت هذه الفرصة للتوافق التاريخي والتي قد تكون الأمل الأخير لإخراج الشعب الليبي من الظروف السيئة التي يعيشها إلى طريق الاستقرار والوحدة والازدهار. (وال- طبرق) ف م/ ر ت

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