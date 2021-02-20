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لجنة “5+5” .. تواصل نزع الألغام وتشكو ضعف الإمكانيات

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال العميد مختار النقاصة عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 إن فرقة إزالة الألغام في محيط سرت وغربها تواصل عملها وإن كان أبطأ من المتوقّع لقلة الدعم المقدّم لها وضعف الإمكانيات.

وأضاف “النقاصة” عبر تصريح له نشرته المنصة الإعلامية للتوجيه المعنوي التابع لقوات الوفاق أن فرقة الألغام فجرت -السبت-  كميات كبيرة من مخلفات الحرب التي جمعتها خلال المدة الماضية.. وكان من المفترض أن تتولى إزالة الألغام “6” فرق لإنجاز العمل في أقرب وقت لكن قلة الإمكانيات حالت دون ذلك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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