وزير «عمل الوفاق» يشجع على الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل العاطلين

بحث وزير العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الدكتور المهدي ورضمي الأمين، السبت، مع رئيس الجمعية العمومية لمؤسسة رجال الأعمال للتنمية والتطوير، الأسباب التي أدت إلى تضخم أعداد الباحثين عن العمل (العاطلين)، ومشكلات القطاع العام التي تحول دون استيعاب الجهاز الوظيفي لمزيد الموظفين.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن الوزير المهدي الأمين «شجع على الشراكة مع القطاع الخاص لإيجاد فرص عمل للباحثين عن العمل وذلك من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتوفير الفرص» لهم، لافتًا إلى الاتفاق على تحديد آلية عمل يتم بموجبها تحديد أوجه التعاون بين الوزارة والمؤسسة بمجالات مختلفة.

– «عمل الوفاق»: ارتفاع عدد الباحثين عن العمل المسجلين إلى أكثر من 370 ألفا بنهاية 2020

وتناول اللقاء كذلك، ملف تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم فرص عمل وفقا للنسبة الذي منحها لهم قانون علاقات العمل رقم «12» لسنة 2010 في كل الوحدات الإدارية وإشراكهم في القطاع الخاص بما يتلائم مع أدائهم.

وحضر الاجتماع من جانب مؤسسة رجال الأعمال، رئيسها عبدالسلام مفتاح الزرمقي، ورئيس الجمعية العمومية للمؤسسة محفوظ البيباص، ورئيس قسم العلاقات بالمؤسسة مصطفى مسعود الكيش، ومقرر بالمؤسسة علي أبوبكر علي يوسف، فيما حضرت عن الوزارة سلمى عاشور العباسي العضو القانوني بمكتب الوزير.

وحسب إحصائية حديثة صادرة عن وزارة العمل، فقد ارتفع عدد الباحثين عن العمل المسجلين لدى الوزارة إلى 370 ألفًا و293 شخصًا بنهاية العام 2020. ويمثل الباحثون الذكور نسبة 43% من العدد الكلي، بينما نسبة الباحثات الإناث 57%، وتبلغ نسبة المؤهلين المسجلين 58%، وغير المؤهلين نسبة 42%.

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