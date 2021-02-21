اللافي: المجلس الرئاسي يفتح باب التواصل مع كافة المدن الليبية

دعا عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي إلى أهمية المصالحة الاجتماعية بين الليبيين كافة ولم الشمل.
وزار اللافي أمس السبت عددا من مدن المنطقة الغربية شملت زوارة وزلطن ورقدالين والجميل والعجيلات أبوكماش.
والتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي خلال جولته عمداء البلديات ومسؤولي القطاعات والمشايخ والأعيان وبحضور أعضاء من مجلس النواب عن هذه المدن.
واستمع نائب رئيس المجلس الرئاسي لاحتياجات ومطالب البلديات وأهمها البنية التحتية والوقود والسيولة النقدية وتفعيل لجان المصالحة.
وأكد اللافي حرص المجلس على إجراء الانتخابات بموعدها في ديسمبر القادم، وشدد على فتح المجلس الرئاسي باب التواصل مع المدن الليبية والوصول إلى كافة المناطق وإيصال رسالة السلام.
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