اللافي: المجلس الرئاسي يفتح باب التواصل مع كافة المدن الليبية

دعا عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي إلى أهمية المصالحة الاجتماعية بين الليبيين كافة ولم الشمل.

وزار اللافي أمس السبت عددا من مدن المنطقة الغربية شملت زوارة وزلطن ورقدالين والجميل والعجيلات أبوكماش.

والتقى نائب رئيس المجلس الرئاسي خلال جولته عمداء البلديات ومسؤولي القطاعات والمشايخ والأعيان وبحضور أعضاء من مجلس النواب عن هذه المدن.

واستمع نائب رئيس المجلس الرئاسي لاحتياجات ومطالب البلديات وأهمها البنية التحتية والوقود والسيولة النقدية وتفعيل لجان المصالحة.

وأكد اللافي حرص المجلس على إجراء الانتخابات بموعدها في ديسمبر القادم، وشدد على فتح المجلس الرئاسي باب التواصل مع المدن الليبية والوصول إلى كافة المناطق وإيصال رسالة السلام.