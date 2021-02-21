بعد إهانته أحد الجرحى.. إيقاف “النجومي”عن العمل في تركيا

أصدر مركز الطب الميداني والدعم قرارا بوقف المدعو “محمد نجومة” عن العمل، كما طالب الملحق الصحي بالسفارة الليبية في تركيا بالتحقيق مع المدعو “نجومة” وإيفاده بنتائج التحقيق.

وقال المركز في بيان له، تحصلت “الساعة24” على نسخه منه، تابع مركز الطب الميداني والدعم بليبيا، بكل اهتمام مع اللجنة المشرفة على الجرحى بدولة تركيا واقعة التسجيل المنسوب لأحد مشرفي اللجنة والذي يحتوي عبارات الشتم والاتهام التي وجهت للجريح محمود الدليح، ويؤكد المركز بأنه قام بفتح تحقيق في الواقعة للوقوف على الحقيقة واظهارها للرأي العام .

وأضاف المركز، سوف يتخذ الاجراءات القانونية ضد أي مخالفات بالخصوص. ويؤكد المركز أنه وكل كوادره الإدارية والفنية هم في خدمة أبطالنا الجرحى قياما بحقهم وعرفانا بتضحياتهم، وهو حريص على حفظ حقوقهم وصون كرامتهم، وأن تضحيات هؤلاء الابطال هي امانة في اعناقنا ومصدر فخرنا ولن نسمح بالمساس بها او الاجحاف بحقها او التهاون بشأنها، و يستنكر المركز اي اتهامات او اعتداءات مهما كان نوعها توجه للجرحى الذين قدموا تضحياتهم في سبيل الثورة والوطن