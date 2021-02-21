مفوضية اللاجئين: اعتراض 200 مهاجر قبالة سواحل ليبيا

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن اعتراض مئتي مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية.

وأوضحت المفوضية في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن خفر السواحل الليبي في طرابلس اعترضوا مئتي مهاجر وطالب لجوء، منهم 9 نساء، و3 أطفال، وقد قدمت لهم مواد إغاثة ومساعدات طبية لجميع الناجين، وذلك بالتعاون مع للجنة الإنقاذ الدولية.

وأشارت المفوضية إلى أنه لا يكاد يمر يوم دون غرق أو اعتراض أو إنقاذ قوارب للهجرة غير الشرعية قبالة الشواطئ الليبية، مضيفة أنه منذ بداية العام فُقد 159 مهاجرا حياتهم في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.

ويتعرض المهاجرون غير الشرعيين في مناطق غرب ليبيا للتنكيل والخطف والقتل والاستعباد من المليشيات والتي تعتبرهم مصدر دخل رئيسيا لتمويل أنشطتها الإرهابية.

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