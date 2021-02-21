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علي بوسبيحة لـ«الدبيبة»: نعفيكم من إعطاء أية حصة لفزان فى الحكومة الجديدة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، علي مصباح أبو سبيحة رسالة إلى رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبه، بتوفير السيولة والوقود والكهرباء للجنوب.

وأكد بوسبيحة، في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الجنوب لا يريد أية حصة في الحكومة.

وطالب بوسبيحة، الدبيبة، بزيارة إحدى الشركات العالمية لترميم الطرق المتهالكة حتى يتسنى التواصل بين أهالي الجنوب وإخوانهم شرقًا وغربًا.

وأضاف: “نعفيكم من إعطاء أية حصة لفزان فى الحكومة لأن وجودنا فيها كعدمه ولتقتصر على شخصيات تكنوقراطية من طرابلس وبنغازي وتكون حكومة أزمة مصغرة لا تتجاوز خمسة وزارات وأن تلتزم بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد وما زاد عن ذلك فضلا ونعمة من رب العباد”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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