“بوشناف” يشارك في مراسم الجمع السنوي لمديرية أمن بنغازي

شارك وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف -السبت- في مراسم الجمع السنوي لمنتسبي مديرية أمن بنغازي الذي نُفِّذَ في مقرها التاريخي بمنطقة الهواري بعد “10” أعوام من تدميرها أثناء حرب الجيش الوطني على الجماعات المسلحة المارقة والإرهابيين.

وشهد الجمع السنوي استعراض مدير أمن بنغازي العقيد ونيس الشكري للقوة العمومية للمديرية من ضباط وضباط صف وموظفين، بحضور عدد من القادة الأمنيين ومدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية اللواء خالد المحجوب، ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية العقيد الشريف قويدر.

كما تضمن الجمع السنوي تثبيت القوة العمومية الفعلية للمديرية والتفتيش على كافة أعضاء هيئة الشرطة والموظفين والآليات والأسلحة والذخائر المسندة على القوة، فيما أشاد وزير الداخلية بعمل المديرية والنهوض بالقطاع الأمني في مختلف مناطق سيطرة الحكومة الليبية، داعياً أبناء الشعب الليبي ” لتعزيز حالة الوعي وتطبيق الأمني المجتمعي الذي يتعاضد فيه المواطن مع رجال الشرطة في منع وقوع الجريمة ونبذها” -حسب ما نقلته المنصات الإعلامية للوزارة”.

وأشار “بوشناف” إلى رمزية الجمع في مقر المديرية بمنطقة الهواري ” بعد عشر سنوات من تدميرها على أيدي المطلوبين للعدالة والإرهابيين”، كما أعرب عن أمله في استمرار وتيرة الأمن بالهمة التي هو فيها الآن، متمنياً التوفيق لمن يخلفه في تسيير الوزارة.

وفي ختام الجمع قدمت مديرية أمن بنغازي درع العطاء للقائد العام للجيش الوطني المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، ودرعاً تكريمياً لوزير الداخلية لعمله في بناء المؤسسة الأمنية البناء القويم-حسب بيان التكريم.

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