المسماري: نقوم بعمليات تمشيط للقضاء على كافة عناصر “داعش” في الجنوب الغربي

قال المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، إن وحدات الجيش تمكنت من تحويل التنظيمات الإرهابية سواء تنظيم “القاعدة” أو “داعش” من تنظيمات مهيكلة لقطعان صغيرة وذئاب في المنطقة من أوباري إلى مشروع مكنوسة ومنطقة وادي عتبة، مشيرًا إلى أنه حاليًا يتم تمشيط المنطقة أمنيا وعسكريا حتى يتم القضاء على كافة العناصر في الجنوب الغربي.

وأضاف المسماري في تصريخ صحفي أنه تم العثور على مقبرة جماعية ووكر لتنظيم داعش الإرهابي قرب منطقة غدوة، موضحًا أن ذلك جاء في إطار أداء المهام الاستطلاعية لأحد الدوريات قامت بالتجول في المنطقة من أوباري إلى مشروع مكنوسة ومنطقة وادي عتبة والتي عادة ما يتم استغلالها من قبل تنظيم داعش وبعض المجموعات التكفيرية الأخرى.

وأشار المسماري إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم العثور بها على مقبرة في هذه المنطقة، لافتا إلى أن التحريات المبدئية تفيد بأنه من تم دفنهم هم عناصر من تنظيم داعش وبانتظار نتائج التحاليل حيث قامت الجهات المختصة برفع باقي الجثامين الموجودة في المقابر.

وتابع المسماري أن الجيش لديه الكثير من المفقودين في تلك المنطقة ومناطق أخرى وسيتم التعرف على هوياتهم في هذه المقبرة، مبينًا أن العثور عليها يدل على أن هناك تغلغل للتنظيم في هذه المنطقة وكذلك كانت هناك سيطرة على هذه المنطقة بالتالي القوات المسلحة وبفعل الغرفة الأمنية في الجنوب الغربي بدأت في متابعة وملاحقة هذه المجموعات أينما كانت.

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