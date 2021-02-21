مفتشو الرقابة في تمنهنت يضبطون شاحنة أسماك مخالفة للمعايير الصحية

أوقف منتسبو جهاز الحرس البلدي وحدة “تمنهنت” شاحنة ثلاجة لحفظ الأسماك وبيعها بالتعاون مع مفتشي مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمكتب سبها بناءً على بلاغ من رئيس الحرس البلدي بالوحدة.

وتوجه فريق التفتيش من فوره إلى عين المكان للتأكد من سلامة اللحوم الموجودة بالثلاجة و ما إذا كانت صالحة للإستهلاك البشري ولمعاينة كمية الأسماك داخل الثلاجة ولوحظ بعد الكشف والتفتيش وجود عطل بمبرد الثلاجة مما أدى إلى إنبعاث رائحة كريهة.

كما لاحظ الفريق وجود وقود ديزل وإطارات وأعمدة حديدية داخل الحافظة مما يخالف الإشتراطات الصحية، فيما كانت طريقة تخزين الأسماك غير مطابقة للإشتراطات الصحية، علاوةً على عدم وجود ترخيص خاص بالتجول، لتتم مصادرة كامل الكمية من قبل أفراد جهاز الحرس البلدي و إعدامها بحضور مفتشي مكتب الرقابة على الأغذية و الأدوية.

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