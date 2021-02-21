المنفي: فتح الطريق الساحلي أولوية من أجل الدفع بالعملية السياسية ودعم جهود لجنة 5+5

أكد رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، السبت، إن فتح الطريق الساحلي سرت – مصراتة سيكون من أولويات الحكومة القادمة.

وأضاف المنفي في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن فتح هذا الطريق سيساهم في الدفع بالعملية السياسية ودعم جهود اللجنة العسكرية 5+5، وسط تصاعد الآمال بقرب توحيد المؤسسات والبلاد، بعد سنوات من القتال والصراع على السلطة.

وأوضح المنفي أن هذا الطريق الذي يربط شرق ليبيا بغربها سيفتح قريبا، وذلك تمهيدا لإزالة أحد أهم العقبات أمام طريق الدبلوماسية والمصالحة.

ودعا اتفاق وقف إطلاق النار الموّقع بين طرفي الصراع في جنيف في شهر أكتوبر من العام الماضي، لمغادرة كل المرتزقة الأجانب البلاد وإعادة فتح الطريق الساحلي الرئيسي بين شرق ليبيا وغربها، لكن المرتزقة ما زالوا باقين وما زال الطريق مغلقا، رغم عقد عدّة جلسات عسكرية بين الطرفين.

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