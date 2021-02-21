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مزدة.. إتلاف شحنات أرز فاسدة كانت في طريقها إلى التهريب

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أتلف منتسبو جهاز الحرس البلدي فرع مزدة ما مقداره “7” شاحنات من الأرز الأبيض بسبب انتهاء صلاحيتها وعدم مطابقتها للمعايير الصحية وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

ويأتي هذا الإجراء بناءً على كتاب مدير مكتب الرقابة الداخلية بالإدراة العامة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية الدكتور نوري الضاوي الموجه إلى الحرس البلدي مزدة.

وذكرت المنصة الإعلامية للمركز أن  كمية الشحنات المخالفة من الأرز الأبيض هندية المنشأ من حجم 25 كجم وسبق أن تم ضبطها مطلع الشهر الماضي في محاولة للتهريب بالقرب من بلدة الشويرف، فتمت إحالتها للنيابة العامة غريان وتنفيذ الإتلاف من قبل الحرس البلدي مزدة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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