اللافي يزور مدن الساحل الغربي ويناقش مشروعات البنية التحتية بها

زار النائب بالمجلس الرئاسي المختار من ملتقى الحوار السياسي عبد الله اللافي مدن الساحل الغربي والتي تضم زوارة، وزلطن، ورقدالين، والجميل، و المنشية ، أمس السبت، حيث التقى رؤساء مجالس البلديات، وعدد من أعيان المنطقة، وممثلين عن المؤسسات العامة.

وناقش اللافي أهم المشاكل والاحتياجات، والمشروعات ذات الأولوية، في المنطقة، وتحسين مستوى الخدمات العامة، كما جرى التطرق إلى بعض المشاريع المتعثرة، ومنها محطة تحلية المياه بزوارة، ومطار زوارة الدولى، ومدرسة التعليم الأساسي بزلطن المركز، إضافة الى مستشفى الجميل، حسب مسؤول مكتب الإعلام التابع للافي، فيصل الشاملي.

من جانبهم، عبر مسؤولو وأعيان بلديات مدن الساحل الغربي عن دعمهم الكبير للمجلس الرئاسي الجديد «الذي بدأ بعدد من الزيارات للبلديات، للوقوف على أهم احتياجاتها».

كما أكد اللافي شكره «لما وجده من ترحيب، وكرم ضيافة ودعم من الأهالي، وأبدى تفهمه لما تعانيه المنطقة، من المستوى المتدني في البنية التحتية»، مؤكدا حرص المجلس الرئاسي على مد جسور التواصل مع جميع المدن والمناطق، وعزمه زيارة جميع مناطق البلاد، كما جدد دعمه لاطلاق مشروع وطنى كبير يعنى بالمصالحة الوطنية.

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