«الشكري» لـ«النواب»: أمامكم فرصة نادرة للملمة شتات البلاد فلا تضيّعوها

أكد محافظ المصرف المركزي المنتخب من قبل مجلس النواب محمد الشكري، أن أعضاء مجلس النواب أمام فرصة نادرة للملمة شتات بلادهم، مطالبا إياهم بعدم إضاعتها.

وقال الشكري، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أعضاء مجلس النواب.. إنكم أمام فرصة تاريخية، لا أقول إنها الفرصة الأخيرة ولكنها قد تكون فرصة نادرة للملمة شتات بلادكم”.

وأضاف “لا تضيعوا هذه الفرصة جدلاً وخصاماً وهواجساً غير مبررة. لم يعد شعبكم يملك رفاهية الموارد ولا متسع من الوقت ولا مساحات التفاؤل بعد كل هذه المعاناة”.