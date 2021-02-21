بلدية الساحل: التعاقد على صيانة محطة مياه السدرة

أعلن المكتب الإعلامي لبلدية الساحل في الجبل الأخضر التعاقد على صيانة محطة مياه السدرة بمنطقة زاوية العرقوب وصيانة ثلاث آبار بالمحطة وتوريد طراد مياه وصيانة مبنى المحطة.

وزار رئيس المجلس البلدي يونس عبد الشفيع محطة السدرة أمس السبت، برفقة مدير مكتب المشروعات بالبلدية صالح إدريس ورئيس قسم المشتريات أحمد عبد الله آدم للوقوف على سير العمل بالمحظة والاطلاع على اخر المستجدات.

وقال المكتب إن «الشركة المتعاقد معها تعمل بالأجل نظرا لعدم وجود مخصصات مالية، ونحن شاكرين لهم تعاونهم خدمةً لمختنقات المواطنين».

وأشار إلى أن شركة المياه تقوم بجهود لحل الأزمات «رغم الصعوبات التي توجهها من قلة الامكانيات والعمل جارى لحل مشكلة المياه فى كافة مناطق البلدية وتوفير الاحتياج المائى لها».

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